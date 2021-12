Gianni Morandi ha raggiunto il traguardo dei 77 anni e attraverso i social ha voluto ringraziare i fan in un modo molto speciale.

In occasione del suo 77esimo compleanno, l’11 dicembre 2021, Gianni Morandi ha deciso di ringraziare fan, amici e colleghi con un video sui social dove ha espresso tutta la sua gratitudine per le tante manifestazioni d’affetto ricevute in queste ore.

Gianni Morandi: il compleanno

“Voglio dire grazie a tutti, voglio abbracciarvi tutti!”, ha dichiarato Morandi in un video condiviso sui social dove si è mostrato nello splendido giardino della sua villa a San Lazzaro di Savena (in provincia di Bologna) con un vistoso mazzo di rose rosse tra le braccia.

Il cantante ha raggiunto l’importante traguardo dei 77 anni e sui social in tantissimi tra fan, amici e colleghi gli hanno fatto i loro auguri per questa importante occasione.

Gli auguri di amici e colleghi

Tra coloro che hanno fatto gli auguri a Morandi anche gli amici Lorenzo Jovanotti (che ha scritto: “Buon compleanno maestro!”), Laura Pausini (che ha scritto: “Tantissimi auguri caro Gianni!”) e Lorella Cuccarini (che ha espresso al cantante i suoi migliori auguri postando alcune emoticon a forma di cuore).

