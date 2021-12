Filomena Leone e la sua troupe hanno subìto un terribile furto mentre erano in collegamento con La Vita in Diretta. Sulla vicenda è intervenuto Alberto Matano.

Mentre si trovavano in Veneto per la realizzazione di un servizio sulle rapine effettuate dalla cosiddetta “banda dei vip”, la giornalista Filomena Leone e la sua troupe hanno subìto un terribile furto. Il conduttore de La Vita in diretta, Alberto Matano, ha chiesto di collegarsi con la giornalista per sapere quali fossero le sue condizioni.

Alberto Matano

Filomena Leone: il furto a La Vita in Diretta

Alcuni oggetti personali, delle borse e alcuni computer sarebbero stati sottratti da una banda di malviventi alla giornalista Filomena Leone e alla sua troupe mentre – fatalità – si trovavano in Veneto (nei pressi della villa di Fernando Renè Caovilla) per realizzare un servizio per La Vita in Diretta proprio riguardo al numero crescente di furti che si sono verificati ultimamente nella zona.

Alberto Matano, avvisato di quanto accaduto, ha chiesto di aprire il collegamento con la sua inviata per avere notizie delle sue condizioni: “Sto bene. Un grande spavento come puoi immaginare. Subito dopo il collegamento con lo studio ci hanno rotto il finestrino della macchina. (…) Hanno rubato delle borse, i computer… Adesso sono arrivati i carabinieri: due minuti prima erano passati di qua e non avevano visto nessuno macchina sospetta”, ha dichiarato Filomena Leone.

Alberto Matano: la reazione del conduttore

Il conduttore Alberto Matano ha cercato di tranquillizzare la giornalista e ha ovviamente voluto tranquillizzare anche i suoi familiari, che probabilmente hanno appreso la notizia del furto durante il suo collegamento. “Filomena l’importante è che tu stia bene, mi ero preoccupato quando ho capito che era successo qualcosa e non eri in onda. Tranquillizziamo anche i tuoi familiari. Devo dire che è assurdo che mentre siamo lì a documentare le rapine, la nostra inviata è rimasta vittima di un furto”, ha chiosato il conduttore in diretta tv. Sulla vicenda stanno già indagando gli inquirenti e forse le telecamere della zona potranno fornire informazioni utili per rintracciare i malviventi che hanno commesso il furto.

