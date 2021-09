Pierpaolo Pretelli, intervistato ai microfoni di RTL 102.5, racconta della storia d’amore con Giulia Salemi e dei suoi piani per il futuro.

“Step by step”, “un passo alla volta” dice Pierpaolo Pretelli, intervistato ai microfoni di RTL 102.5 a proposito della sua relazione amorosa con Giulia Salemi. Un approccio cauto ma che, come spiega l’ex gieffino, non esclude una convivenza.

“Io e Giulia ci vediamo una volta alla settimana, soprattutto il weekend” spiega Pretelli. “Stiamo valutando anche per la fase successiva, ovvero andare a convivere. Dobbiamo trovare prima di tutto, però, la città: Roma o Milano. Dobbiamo capire un attimo la cosa migliore da fare, anche perché io ho mio figlio nella Capitale.”

Dopodiché parla della sua esperienza a Tale e Quale Show: “Non è facile cantare e ballare, con in più l’emozione della diretta. Sono tutte energie che ti consumano e bruciano il fiato. In alcuni momenti, venerdì, ero in debito d’ossigeno. Questa settimana dovrò vestire i panni di Sangiovanni, e che panni! Lui veste tutto oversize, molto largo.”

Infine, Pretelli si lascia andare e confessa quali sono i suoi sogni nel cassetto: “Sanremo o un programma tutto mio? Sarebbe un sogno, potrei mettere in luce tutte le mie qualità. Mi piacerebbe fare un po’ di televisione, così come la radio, che è uno dei sogni nel cassetto che ho fin da piccino e che un giorno spero si possa realizzare. Attore in un musical? Sceglierei Frozen, magari nei panni di un principe…”