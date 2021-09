Alessia Macari e Oliver Kragl avevano già annunciato di essere in dolce attesa tramite alcuni post pubblicati su Instagram, e ora arriva il gender reveal.

Fiocco rosa per Alessia Macari e Oliver Kragl: la coppia ha voluto scoprire il sesso del nascituro con una meravigliosa festa a sorpresa dove sono rimasti circondati dall’amore di parenti e amici. I due non avevano mai fatto mistero di essere in dolce attesa: la Macari, vincitrice dell’ormai storica prima edizione del Grande Fratello Vip, aveva pubblicato diversi scatti sul suo profilo Instagram dove condivideva con i suoi follower la gioia di stare per diventare mamma. Cosa ancora non conoscevano, tuttavia, era il sesso del bebé.

Alessia Macari e Oliver Kragl sono così rimasti coinvolti in una meravigliosa festa a sorpresa, che potete ammirare nelle foto pubblicate su Instagram dalla ciociara di Avanti un altro. Per rivelare il fatto che si trattasse di una femminuccia Kragl ha dovuto calciare un pallone per bucare un palloncino, che una volta colpito ha liberato nell’aria una fumata rosa. Poi la felicità (e l’emozione) prende il sopravvento sulla coppia, che immediatamente si uniscono in un abbraccio davvero passionevole. “Non vediamo l’ora di vederti principessa“, ha scritto Alessia Macari nella didascalia del post.