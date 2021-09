Gianmaria Antinolfi confessa il suo segreto a Miriana Trevisan, altra concorrente del GF Vip. La reazione di lei fa inarcare le sopracciglia a molti: “È roba pesante”.

Confessare un segreto all’interno della Casa più spiata d’Italia è molto difficile, non c’è ombra di dubbio. Alcuni potrebbero giudicarlo come un atto di coraggio, altri come una dimostrazione di follia: dopotutto, quale segreto potrebbe essere così terribile da far sentire la necessità di confessarlo mentre si è controllati 24 ore su 24 da telecamere e microfoni? Proprio per questo la confessione di Gianmaria Antinolfi a Miriana Trevisan, altra concorrente del GF Vip, fa inarcare le sopracciglia a molti. E ancora di più, incuriosisce la reazione di lei, che con tono scosso afferma: “Speriamo non si sia sentito perché è pesante“.

Antinolfi ha preso tutte le precauzioni per evitare che il suo segreto fosse compreso dai telespettatori. Si è avvicinato alla Trevisan sussurrando e coprendosi la bocca con la mano, ma il dubbio rimane: ora all’interno della Casa c’è qualcuno che conosce un segreto evidentemente “pesante”. Cosa potrebbe succedere se la Trevisan decidesse di rivelarlo ad altri, magari senza la stessa cautela usata invece da Gianmaria?

Dopotutto, Alfonso Signorini aveva già stuzzicato la curiosità di molti durante un intervento a Casa Chi. “Antinolfi nella Casa nasconde un segreto che scopriremo pian piano“, ha dichiarato il conduttore del GF Vip. “Inoltre abbiamo anche un altro scoop: lo scorso anno Antinolfi era stato contattato per entrare in corsa al Grande Fratello, pensate un po’ al posto di chi? Di Andrea Zenga. Immaginatevi cosa sarebbe potuto succedere! Ma Antinolfi lo scorso anno ha rifiutato: quest’anno il playboy 3.0 è pronto a entrare.”