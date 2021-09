Prima di trovare finalmente l’amore con Olga Plachina, Aldo Montano ha vissuto delle liaison con alcune delle donne più famose del mondo vip: ecco chi sono.

Oggi Aldo Montano è felice al fianco della splendida atleta e modella russa Olga Plachina, che l’ha reso papà di Olimpia e di Mario Jr. In passato però lo schermidore ha vissuto delle chiacchierate liaison con alcune delle donne più famose del mondo dello spettacolo: scopriamo di chi si tratta.

Aldo Montano: le ex fidanzate dello schermidore

In principio fu Manuela Arcuri: la famosa showgirl e attrice italiana ha vissuto con Montano un legame di ben 3 anni. I due si sarebbero lasciati per via di alcuni litigi che però, al Corriere della Sera, Aldo Montano ha confessato di non ricordare: “Di una relazione accantoni i pezzi brutti e tieni solo quelli belli. Però non rammento grandi litigi. Ma avevo 25 anni e se a 43 ti accapigli con la moglie sulle fesserie, figuratevi a quell’età...”, ha infatti affermato lo schermidore.

A seguire è stato legato per circa 7 anni alla showgirl Antonella Mosetti con cui però, a suo dire, non avrebbe costruito “nulla d’importante”. “Siamo stati insieme per 7 anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola”, ha dichiarato lo schermidore al Corriere della Sera.

L’amore per Olga Plachina

Nel 2015 Aldo Montano ha trovato la serenità accanto a Olga Plachina, che l’ha reso padre di due figli. “Cupido è stata Katia, un’amica comune che ci ha presentato. Poi, via di messaggino, fino a quando lei mi ha fatto cadere: mi ha chiesto di andare in vacanza insieme”, ha confessato a Chi lo schermidore in merito al loro primo incontro. I due hanno avuto la loro prima figlia, Olimpia, il 27 febbraio 2017 e Mario Jr, nato il 27 marzo 2021.