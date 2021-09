Francesca Chillemi pubblica una foto sul suo profilo Instagram in compagnia di Can Yaman mentre si preparano a girare la nuova fiction “Viola come il Mare”.

Francesca Chillemi e Can Yaman avevano già fatto discutere in passato con alcune parole che lasciavano intendere una certa complicità tra i due. I fan dei personaggi avevano già allora accarezzato l’idea che potesse nascere qualcosa di tenero tra di loro, e ora un nuovo indizio li farà sicuramente tornare a sperare. Francesca Chillemi e Can Yaman si stanno infatti preparando per la fiction “Viola come il mare“, un giallo ambientato a Palermo che andrà in onda su Canale 5. Qui, la Chillemi vestirà proprio i panni di Viola, la protagonista, mentre l’attore turco interpreterà un poliziotto Francesco Demir, che lavorerà fianco a fianco con Viola.

I due al momento sono impegnati con la lettura dei copioni, un procedimento lungo e faticoso utile agli attori per memorizzare trama e intreccio della fiction ma soprattutto per comprendere al meglio le sfaccettature dei personaggi che si ritroveranno a dover interpretare. Francesca Chillemi ne ha approfittato per pubblicare uno scatto sul suo profilo Instagram che la ritrae in compagnia di Can Yaman. Di nuovo, si direbbe che tra i due c’è una bella intesa: i due sembrano divertirsi mentre sono già calati nei panni dei loro personaggi.