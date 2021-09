Da quando è tornato sulla piazza Can Yaman fa sognare i fans. Dopo la fine della storia con Diletta, l’attore sembra essere pronto una nuova avventura.

Che ormai avesse dimenticato la ex Diletta Leotta l’avevamo capito. Già sul red carpet di Venezia 78 Can Yaman non si era risparmiato le occhiate audaci alle altre attrici. Ora però c’è ben altro, è il suo flirt con la ex Miss Italia Francesca Chillemi a infiammare i fans.

I due si trovano insieme a Palermo, sul set della fiction “Viola come il mare” e sembrano essere molto affiatati. In particolare negli ultimi giorni si sarebbero resi protagonisti di un simpatico siparietto social.

Il messaggio di Can Yaman a Francesca

“Sto aspettando Francesca Chillemi, ma ancora non c’è” avrebbe dichiarato Can Yaman in una storia Instagram. La risposta della Chillemi non è tardata, ha replicato sul suo Instagram dicendo: “Non ci posso credere che è già arrivato, non è possibile.”

Il flirt tra i due ha già scatenato il fans club: “Sono proprio belli insieme,” commentano i followers “iniziamo col botto”.

Anche le riviste gossip sembrano aver dimenticato la travolgente passione tra Can Yaman e Diletta Leotta, adesso il divo ha una nuova stella: Francesca Chillemi.