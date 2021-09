Anna Tatangelo si prepara a condurre il suo nuovo show pomeridiano “Scene da un matrimonio”, e parla del rapporto con l’amica Silvia Toffanin.

Per la cantante Anna Tatangelo sta per iniziare un’esperienza totalmente nuova. Per la prima volta condurrà un programma tutto suo su Canale 5; si tratta di “Scene da un matrimonio”, il reality sulle nozze degli italiani cheandrà in onda da domenica 3 ottobre.

La conduzione della Tatangelo sarà seguita dal programma domenicale per eccellenza, Verissimo, di Silvia Toffanin. Per l’occasione la Tatangelo ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con la Toffanin al giornale Tv Sorrisi e Canzoni.

Silvia mi ha mandato un messaggio super carino per augurarmi in bocca al lupo. Ha una grande sensibilità e io vado volentieri ospite da lei perché ha un garbo speciale e le sue domande non sono mai invadenti.

Le due insomma sono grandi amiche, e sembrano ben contente di spartirsi in diretta il pomeriggio domenicale degli italiani. La Tatangelo è molto emozionata per questa nuova avventura: “Ho fame di imparare,” dichiara “il successo non è averlo, ma mantenerlo”.

Intanto la bella notizia è che Anna Tatangelo e Silvia Toffanin rubano la scena della domenica a Barbara D’Urso: finalmente qualcosa di nuovo su questi schermi.