Dopo aver abbandonato il mondo dei reality, Flavia Vento ha deciso di darsi a quello delle sette religiose. L’ho fatto per amore di Tom Cruise, dice lei.

Le interviste a Flavia Vento sono sempre una fonte inesauribile di trash; chissà perché non ci sono mai limiti alle iniziative di questa donna. Con assoluta coerenza infatti Flavia annuncia che “Il mondo dei reality non fa per me” e decide di partecipare a un nuovo format su Italia 1 che la vedrà tornare sui banchi di scuola insieme a Vladimir Luxuria nel programma Back to School. Ma non è finita qui, la Vento ha dichiarato di aver aderito alla setta religiosa di Scientology un mese fa e di aver passato il misterioso “test della personalità” pre-selettivo.

“L’ho fatto per amore di Tom Cruise,” aggiunge, come se fossero necessarie ulteriori giustificazioni. E poi continua dicendo di aspettarsi che Scientology la aiuti ad “allenare la mente” e superare le sue molteplici insicurezze interiori. Che detto così sembra che Scientology sia composta da un team di psicoterapeuti pronti a intervenire in suo soccorso. Ma del resto Flavia Vento paragona senza remore Scientology allo yoga; dunque, si salvi chi può.

Grazie a loro, tu capisci di essere oltre a un corpo anche uno spirito: ti risveglia. È davvero un grande aiuto. Come anche lo yoga e i miei mantra Ho’oponopono.

Scientology, cattolicesimo e castità

Ora Flavia afferma di essersi data alla fede, riscoperta durante il lockdown. Il cattolicesimo, dice, non entra in conflitto con gli ideali di Scientology. Inoltre la showgirl pratica anche la castità: “Sono casta da undici anni,” afferma “la mia ultima relazione risale al 2010.”

Il gran finale arriva – rullo di tamburi – con la sua opinione non richiesta riguardo il vaccino. Neanche a dirlo, Flavia Vento è anche no Vax. “Non mi sono vaccinata, non mi sento pronta” dichiara la showgirl.

Sembra che Flavia abbia le idee parecchio confuse, ci auguriamo che il suo percorso di riscoperta interiore possa dare i suoi frutti. E soprattutto possa aiutarla, al più presto.