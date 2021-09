Amedeo Goria si è presentato nella casa del Grande Fratello Vip come “single”. Arriva la replica velenosa della fidanzata, di 31 anni più giovane.

Il giornalista sportivo, fresco di pensione, si è definito “single“. Ma la finzione non ha retto; anzi, ha scatenato l’ira di Vera Miales, una splendida modella e influencer moldava di 36 anni. Trentuno in meno di lui.

Amedeo Goria si è reso conto che non poteva occultare l’esistenza di Vera, quindi ha riparato nel peggiore dei modi, con quella tecnica che i Millenials definiscono “friendzone“. “Io alla mia amica Vera voglio molto bene,” ha dichiarato Goria a Sonia Bruganelli. E poi si è dilungato in un elogio alla libertà e alle gioie della singletudine.

Alla mia età, voglio godere della mia libertà. Io amo essere libero, ho la mia singletudine che è un mio inno alla vita. Cesare Pavese, mio corregionale, diceva che la vita ricomincia ogni giorno. Se Vera mi vuole bene, sa come sono. Io voglio essere libero.

La replica di Vera Miales non è tardata. Da vera influencer, Vera ha risposto su Instagram alla dichiarazione in diretta dell’amato: “Sei single? Spero che lei accetti? Staremo a vedere amore mio.” Il tono di Vera oscilla tra il sarcastico e il minaccioso, invita Amedeo Goria a dimenticare la parola “singletudine”, poi conclude decisa: “Altrimenti non mi troverai quando uscirai dalla casa.”

Insomma, sembra proprio che Amedeo si sia cacciato in un bel guaio. Se la sua ex moglie, la celebre Maria Teresa Ruta, era una “presenza soffocante”, la nuova fiamma sembra essere appena uscita da Attrazione Fatale…