L’attrice statunitense Kate Hudson convolerà a nozze con il musicista Danny Fujikawa, dopo cinque anni di convivenza e una figlia.

Kate Hudson lo ha annunciato sul suo profilo Instagram con un semplice: “Let’s go!” e l’immagine di un bacio travolgente.

Kate è famosa per i suoi ruoli da attrice, ha vinto un premio Oscar come “attrice non protagonista” del film Quasi famosi nel 2001. Ma la grande passione di Kate Hudson è la musica: nata come star del musical Glee, negli anni la Hudson ha sempre calcato il palcoscenico dei musical americani rivelando ottime doti di cantante e ballerina.

Non è certamente un caso che la musica le abbia fatto conoscere il suo futuro marito, il musicista Danny Fujikawa. I due si conoscono da oltre quindici anni, ma solo nel 2016 scatta la scintilla. Due anni dopo hanno una figlia, Rani Rose.

“Ci conosciamo da anni e anni, ma il tempismo non è mai stato quello giusto” aveva rivelato la Hudson in una recente intervista.

Ora il momento sembra essere arrivato, il tempo ha fatto il suo corso. L’annuncio social è inequivocabile: una piccola chiesa, due piccoli sposi. Tutto quel che serve per un matrimonio da favola.