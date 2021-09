Non sono mai state confermate le voci riguardo una loro presunta antipatia, ma di certo ieri sera tra le due opinioniste non c’era affatto feeling.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non sembrano andare d’amore e d’accordo. Erano emerse delle voci, prima dell’inizio del reality show, che sussurravano di una loro antipatia personale e portavano a testimonianza alcuni vecchi battibecchi social. Ovviamente, per il lancio del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono state pronte a dichiararsi “best friends”; ma la tensione che si respirava ieri sera raccontava tutta un’altra storia.

Girava voce che qualche iniziale frizione sarebbe nata già alla prima cena, a cui avevano partecipato le due opinioniste, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Una certa freddezza tra le due non sarebbe passata inosservata. Ieri sera, sotto la luce spietata dei riflettori, ne abbiamo avuto conferma.

Adriana Volpe in alcuni momenti sembrava quasi impacciata, forse per via della presenza “ingombrante” della Bruganelli. A tratti la Bruganelli le impediva di finire la frase, oppure le parlava sopra senza farsi troppi problemi.

Come se non bastasse, Sonia Bruganelli avrebbe concluso la serata lanciando una frecciatina alla collega sul suo profilo Instagram.

Effettivamente abbiamo due visioni di ciò che accade nel programma completamente diverse!

Le tensioni si appianeranno? Sembra impossibile, ma chissà…