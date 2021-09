Un’indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi li voleva separati, ma Francesco Monte e Isabella De Candia smentiscono tutto con un commento su Instagram: la loro storia d’amore va avanti.

“La relazione tra Francesco Monte e la modella Isabella De Candia è davvero finita dopo due anni”, si può leggere sul nuovo numero del settimanale Chi, acquistabile in edicola. “Fatta una lunga pausa, i due si sono detti addio, anche se lui sotto, sotto, spera ancora in un bel ritorno di fiamma.” Un’indiscrezione che lascia ben poco spazio all’immaginazione ed evita di girare intorno all’argomento. Francesco Monte e Isabella De Candia non stanno più insieme, punto e basta.

Ebbene, a quanto pare non è esattamente così. L’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente de L’Isola dei Famosi ha infatti smentito con parole altrettanto decise la chiacchiera che vedeva la sua relazione giunta al capolinea. “Notizia falsa!”, ha commentato sotto un post pubblicato su Instagram da Blogtivvu.com. Alla risposta dello staff della pagina, poi, decide di rincarare la dose: “Articolo fake e commenti di un degrado e una ignoranza inaudita”, scrive Francesco Monte. “Quanta povertà umana mamma mia. Pensate a vivere la vostra vita anziché vivere su ste minchi*te.” Parole dure, che fanno pensare che Monte non abbia affatto gradito le chiacchiere sul suo conto.