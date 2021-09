La Casa del GF Vip si accende con la prima lite di questa edizione, che vede Jessica scagliarsi contro Soleil Sorge, accusandola di non rispettare le regole.

La pace all’interno della Casa più spiata d’Italia è durata una decina di giorni, e ora ecco che la temperature comincia a raggiungere picchi davvero bollenti. Jessica si è infatti scagliata contro Soleil Sorge, accusando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di non rispettare le regole. Dopo che Jessica si è impegnata a preparare il pranzo per tutti, infatti, ha chiesto agli altri concorrenti di attenersi ad alcune regole per facilitare la convivenza. In particolare, ha stabilito di pulire il bagno o la vasca ogni volta che vengono utilizzate, di non lasciare cibo aperto in giro e di non bere direttamente dalle bottiglie.

Tutti sembravano d’accordo, tanto che anche altri Vipponi hanno voluto approfittarne per stabilire altri paletti. Alex Belli, ad esempio, ha chiesto ai fumatori di svuotare i posacenere. “Chi usa la tazza, la lava, asciuga e la mette a posto” ha invece detto Manila Nazzaro. “Ho lavato per 3 volte almeno 20 tazze, va benissimo tutto ma siamo sempre gli stessi a fare le cose. Le cose si fanno subito, perché il lavandino serve vuoto.”

Soleil, evidentemente infastidita, ha tentato di tagliare corto lamentandosi platealmente con un “Non stiamo a fare polemica però, stiamo mangiando”. Non riuscendo a far tacere gli altri concorrenti, tuttavia, decide di andarsene e continuare a pranzare in giardino. Jessica non la prende bene, e le urla dietro “Tanto la prima che non rispetta le regole sei te!”