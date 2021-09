Dayane Mello ha avuto un leggero crollo emotivo a La Fazenda, reality show brasiliano a cui sta partecipando e dove era già stata vittima di molestie.

Sembra che il cammino a La Fazenda, reality show brasiliano, di Dayane Mello si stia rivelando davvero difficile. Dopo le agghiaccianti molestie da parte di un altro concorrente di cui è stata vittima, infatti, la modella di origini brasiliane ha dovuto affrontare un nuovo ostacolo. Nel corso di una chiacchierata con Aline Mineiro, altra concorrente del programma, la Mello è infatti stata colta da un crollo emotivo che ha sottolineato il periodo di assoluta fragilità che sta attraversando.

“Io vorrei vivere una vita normale ed essere felice di nuovo ma è così difficile dopo tutto ciò che mi è successo…” si sfoga Dayane Mello, la voce spezzata dalle lacrime. “Sono anni che lavoro per aiutare la mia famiglia, ho un carico di responsabilità su di me e non posso mollare proprio io perché mi vedono come la più forte.” Aline Minerio ha cercato di consolarla: “Sono successe troppe cose nella tua vita, non devi vergognarti di piangere. C’è un tempo per sfogarti, per sorridere, per essere felice… non riempirti la testa di pensieri, non pensare di aver sbagliato qualcosa… vivi intensamente.”

Dopodiché ha continuato sottolineando la forza di Dayane: “Io penso che gli altri abbiano puntato te perché sei una donna coraggiosa, forte, che dice le cose in faccia e loro ti temono, sei una persona scomoda per loro.” In realtà, proprio su questo tema, la modella ex concorrente del GF Vip aveva già confidato: “Non voglio parlare delle cose che ho saputo fuori, perché non voglio esporre le mie amiche. ho passato un mese a San Paolo e ho saputo tante cose, di alleanze e di gruppi di persone che si sono conosciute fuori. ma non voglio parlare per non fare casini.”