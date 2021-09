L’attore non sembra essere entrato nelle grazie dei suoi coinquilini. Tanto che Sophie Codegoni l’avrebbe annientato con una frase pungente e velenosa.

“Davide? Se dovesse uscire non me ne accorgerei,” così l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, sull’attore Davide Silvestri, presenza che non sembra essersi ben inserita nelle dinamiche della casa.

“A pelle a me lui non piace e raramente cambio idea.“

Le affermazioni di Sophie Codegoni sono categoriche e non lasciano al povero Davide nessuna chance. Parlando di Davide SIlvestri con gli altri concorrenti, Alex Belli, Miriana Trevisan e Raffaella Fico, Sophie è stata la più spietata. Del resto, abbiamo capito che le dichiarazioni della Codegoni non sono mai diplomatiche né caute, basti pensare alle pesanti accuse che ha rivolto in diretta all’ex Matteo Ranieri, definito falso e bugiardo senza giri di parole.

Ora il giudizio di Sophie Codegoni si abbatte spietato sulla testa di un altro concorrente. A poco valgono le miti dichiarazioni di Alex Belli in difesa di Silvestri: “Io lo conosco da tanti anni, è un ragazzo che ha tanto da dare. Ha un’ironia che è difficile da capire e che a me piace molto.”

Ma Sophie ha già deciso, e non sembra intenzionata a trattare la sua simpatia per Davide Silvestri. Che la sua antipatia così spiccata nasconda in realtà una forma di attenzione per l’attore? Chissà. Lo scopriremo nelle prossime puntate.