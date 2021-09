Il cantante, ex allievo di Amici, continua la scalata per il successo con un nuovo album. Nel frattempo si fa sfuggire alcune rivelazioni sulla sua situazione sentimentale.

Deddy, pseudonimo dell’ex allievo di Maria De Filippi Dennis Rizzi, torna con un nuovo album Il cielo contromano su Giove, che racconta delle sue origini e il suo legame con le radici. Il ragazzo torinese infatti è molto legato alla sua città, alla famiglia e ai valori popolani. “Adesso sono un cantante,” dice “ma rimango sempre quel ragazzino che faceva il barbiere.”

Il suo portafortuna infatti è un ciondolo a forma di forbici, che porta sempre con sé. Deddy dice che si tratta di un simbolo importante che gli ricorda da dove viene, e quanti sacrifici ha dovuto fare per arrivare dove è ora. Il titolo del suo nuovo album Giove contromano indica in parte anche questo: un viaggio controcorrente per emanciparsi e raggiungere il suo obiettivo. Ora che il traguardo l’ha raggiunto, Deddy non dimentica da dove è partito.

La situazione sentimentale

Tuttavia ciò che preme a molte fan non è tanto la data d’uscita del nuovo album, quanto la sua situazione sentimentale. E durante un’intervista al settimanale Chi Deddy si è lasciato sfuggire un’ammissione, dopo la fine della sua chiacchierata storia con Rosa Di Grazia.

“Il mio cuore? E’ libero. Vola con me!”

Durante l’intervista Deddy fa anche un doveroso ringraziamento a Maria De Filippi: “Mi ha insegnato la costanza,” dice. Ed è bello sentire le sue parole sincere e posate; il discorso di chi ha raggiunto il successo, ma non si è montato la testa. Forse dovrebbe ringraziare Maria anche per questo.