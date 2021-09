L’ex gieffina, dopo qualche bicchierino di troppo, viene importunata da un altro concorrente che, dopo numerosi rifiuti da parte della modella, ha una forte reazione di rabbia.

Nel percorso di Dayane Mello al reality brasiliano La Fazenda non sembrano mai mancare colpi di scena, solo che, stavolta, è stato rasentato il limite. Avevamo lasciato l’ex gieffina molto vicina ad Aline Maneiro, che aveva catturato l’attenzione del web in quanto molto simile alla sua vecchia compagna di avventura Rosalinda Cannavò.

Durante la notte però, è successo qualcosa di abbastanza grave ma, fortunatamente, nessuno si è fatto male: durante una festa organizzata dalla produzione del reality, Dayane ha bevuto a tal punto da diventare brilla, dunque meno cosciente di quel che accadeva intorno a lei. Nonostante questa sua condizione fosse chiara a tutti i concorrenti, uno di loro, ovvero il cantante Nego Do Borel, ha cercato di approfittarsene, provandoci ripetutamente con lei.

Tutti gli altri concorrenti hanno trovato inopportune le avance del cantante alla bella brasiliana, tant’è che hanno cercato di tutelarla il più possibile. Nonostante questo, Nego Do Borel non si è fermato, neanche al momento di andare a dormire: condividendo il letto proprio con Dayane, il cantante ne ha approfittato per continuare ad importunarla e lei è stata comunque abbastanza lucida da rifiutarlo.

Infastidito dai numerosi rifiuti, l’uomo è stato colto da un forte attacco d’ira, che si è tradotto in un violento lancio di un secchio contro un muro e in Dayane Mello che, in lacrime, ha chiesto supporto alla produzione. Il comportamento del cantante ha smosso il web, che invoca la squalifica immediata.