Katia Ricciarelli da spettacolo nella Casa del GF Vip: prima cade da una sedia ribaltandosi a terra e più tardi, mentre gli altri concorrenti giocano a Lupus In Fabula, sbotta contro tutti.

Katia Ricciarelli è sempre più protagonista di questa edizione del GF Vip, anche se bisogna ammettere che preferiamo vederla impegnata con incidenti come questi anziché con gaffe offensive e omofobe. Verso sera, infatti, la cantante lirica si è spostata in giardino alla ricerca di un po’ di relax. Una volta individuata una sedia abbastanza comoda, la Ricciarelli vi si siede di slancio: peccato che la sedia evidentemente non era ben stabile, perché la povera Katia ha finito per ribaltarsi a terra.

“Ma chi è sto stronz* che ha messo sta sedia qui?” chiede sogghignando, mentre Nicola Pisu e Gianmaria Antinolfi tentano di aiutarla a rialzarsi. Fortunatamente nessuno si è fatto male, tanto che l’intera situazione si è risolta tra risate e sorrisi.

Poco dopo, però, Katia torna a impugnare l’ascia di guerra e sbotta contro gli altri concorrenti della Casa. I vipponi, infatti, avevano preso a giocare a Lupus In Fabula ma nessuno ha spiegato le regole alla cantante lirica. A nulla serve l’intervento di Carmen Russo, che tenta di tranquillizzarla prima che lei abbandoni definitivamente il tavolo da gioco: “Ma senti che discorsi” borbotta la Ricciarelli. “Mi viene a spiegare il gioco adesso. Ma vai, vai, lasciami stare. Credono davvero che la gente sia stupida?!”

Poco dopo, non contenta, torna a scagliarsi contro i suoi compagni di avventura: “Avete mancato di rispetto a una persona che si è dimostrata con tutti voi molto carina ed educata. Basta, basta!” dice, con tono chiaramente alterato. “Adesso andate a giocare che io vado a letto. Basta, finiamola qua. Passerà anche venerdì questa discussione e dirò quello che penso.”