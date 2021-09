Alex Belli confessa a Manila Nazzaro che non riesce ad avere un figlio con la moglie Delia e si lascia andare alle lacrime.

Durante un momento di relax nel giardino del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli fa una confessione davvero importante a Manila Nazzaro. L’attore ha avuto un momento di commozione davvero tenero su un tema delicato e che può riguardare molto persone: i figli.

Alex Belli rivela di non riuscire ad avere un figlio

Alex Belli e Delia Duran non stanno riuscendo ad avere un bambino. La confessione dell’attore e modello avviene con molta spontaneità a Manila Nazzaro, in un momento in cui si stava parlando appunto di figli. Il gieffino nel parlare all’ex Miss Italia del problema che lui e la moglie stanno affrontando, si sfoga e si lascia andare alle lacrime abbracciando la sua coinquilina. Ale e Delia si sono sposati il 26 giugno con un matrimonio da favola e super segreto, il loro progetto per il futuro è avere un figlio ma al momento non ci sono riusciti. Questo sicuramente è un tema molto caro a Manila che con il suo compagno Lorenzo hanno dovuto affrontare la perdita del loro bambino a causa di un aborto spontaneo.