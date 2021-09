La dolce metà di Guenda Goria, sta affrontando un’operazione alle corde vocali due settimane dopo che l’ex gieffina si è operata con successo.

Dopo essere stata operata di endometriosi, Guenda Goria deve subire un altro momento difficile. Il fidanzato Mirko Gancitano si deve operare alle corde vocali. La solidarietà e la vicinanza dell’ex gieffina alla sua dolce metà si manifesta sui social e a lei si unisce anche la mamma Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria al fidanzato: “Forza amore mio! Siamo insieme anche in questa battaglia”

Guenda Goria si è fidanzata con il 30enne siciliano Mirko Gancitano e da lì non si sono più lasciati. Ora devono affrontare insieme un piccolo e difficile passo in quanto il fidanzato di Guenda deve operarsi alle corde vocali. Per stare vicino al suo amore, l’ex gieffina gli scrive una dedica davvero speciale sui social: “Forza amore mio! Siamo insieme anche in questa battaglia. Oggi ti operi alla corde vocali. Cominciamo insieme il gioco del silenzio! L’alfabeto muto lo abbiamo ripassato. Non potrai parlare per un po’, quindi, mi impegnerò ad ascoltare i tuoi sguardi e i tuoi silenzi.

La vita ci accomuna anche in questo: finita la mia convalescenza, comincia la tua. “

E poi continua con parole dolcissime al suo Mirko: “Io sono nella sala d’ aspetto.

Un settembre decisamente impegnativo! Non volevi affrontare questo intervento perché non ami gli aghi ma sei stato super coraggioso! Siamo due ragazzi umili che si impegnano per costruire progetti e creare cose belle. Sono fiera di noi. E come diceva il Maestro Battiato: “avrò cura di te! ”Sei entrato nel mio cuore e sei famiglia. E per me famiglia e amore sono i pilastri della felicità”. Ecco la dedica: