Una fonte vicina a Britney Spears ha rivelato che la cantante non inviterà alcun membro della sua famiglia al suo matrimonio con Sam Asghari.

Britney Spears sta facendo ciò che è giusto per lei d’ora in poi: ciò potrebbe significare non invitare alcun membro della famiglia al suo matrimonio con Sam Asghari. “Britney non vede l’ora di sposarsi e iniziare davvero la sua vita“, ha detto una fonte a Us Weekly, la quale aggiunge: “A partire da ora, non sarà inviato nessuno della famiglia al suo matrimonio“.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Britney Spears

Britney Spears sposa Sam Asghari ma non invita la sua famiglia

Secondo una fonte vicina alla cantante, Britney Spears non inviterà i membri della sua famiglia al suo matrimonio con Sam Asghari. La dichiarazione, fornita a Us Weekly, fa comprendere come siano tesi i rapporti tra la cantante e i componenti del suo nucleo familiare.

La Spears e Asghari si sono fidanzati a settembre, dopo cinque anni di frequentazione. Da allora, hanno mostrato il loro amore reciproco con foto molto dolci, postate sui social, in particolare quando si sono recati a Cabo, in Messico per una vacanza romantica, dove hanno soggiornato al resort Las Ventanas.

La libertà dopo anni di conservatorship

La Spears – da poco tempo – si è liberata dalla conservatorship che il padre ha esercitato su di lei per 13 anni. In un’udienza in tribunale a luglio, la star ha affermato che suo padre avrebbe abusato di tale tutela, tanto da compromettere, per sempre, la loro relazione.m

In un post – poi cancellato da Instagram – la cantante ha accusato sua madre Lynne di “averle segretamente rovinato la vita“. Ha anche denunciato il comportamento di sua sorella Jamie Lynn. Più in generale, ha detto che la sua famiglia “l’ha ferita più profondamente di quanto si potrà mai sapere”, definendo la sua vita sotto tutela “demoralizzante e degradante“.

Riproduzione riservata © 2021 - DG