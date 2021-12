Povia è risultato positivo al COVID-19: per questo motivo, il cantante ha disertato una manifestazione anti Green Pass, organizzata a Genova.

Secondo quanto riporta il sito Genova24, Povia è positivo al Covid. Per questo motivo, il cantante avrebbe disertato una manifestazione anti Green Pass a Genova. Gli organizzatori dell’evento hanno riferito che – ciononostante – il cantante sta bene.

Povia positivo al Covid non si presenta a manifestazione anti Green Pass

Povia è risultato positivo al COVID-19. Per questa motivazione, il cantante di I bambini fanno ooh…non si è presentato a una manifestazione anti Green Pass, alla quale avrebbe dovuto prendere parte.

Pertanto, l’artista ha contattato l’organizzazione, facendo sapere a tutti di versare in buone condizioni di salute: “Sono positivo con carica bassa, sto bene”. Anche gli stessi organizzatori hanno confermato la notizia: “Lo abbiamo sentito, non era in formissima ma siamo tranquilli”.

Le sue idee sul vaccino

Nel corso dei mesi precedenti, il cantante ha assunto posizioni decisamente critiche contro il vaccino, tanto da affermare – in una recente intervista a Adnkronos, che “vaccinato o non, ti contagi lo stesso, contagi gli altri e finisci pure in terapia intensiva“.

L’artista – di recente – si è scagliato anche contro il DLL Zan e, come riporta Rockol, Povia citò la sua partecipazione a Sanremo con il brano Luca era gay, affermando che “Se ci fosse stata la Legge Zan, la RAI non avrebbe mai ammesso questo brano. Altro che libertà o costituzione. Ricordate il casino che fecero nel 2009? Volevano bloccare il festival, ci furono anche interrogazioni parlamentari. Da questo brano in poi mi hanno sempre ostracizzato e messo in cattiva luce per aver raccontato una storia d’amore possibile come tante“.

