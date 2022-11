Intervista senza filtri di Nancy Brilli a Belve: l’attrice racconta la verità sui rapporti con l’ex marito di Elena Sofia Ricci.

Nancy Brilli si è accomodata negli studi di Belve per concedere un’intervista senza filtri a Francesca Fagnani. Dalla gamba rotta a Ivano Fossati – “Intanto non ho cominciato io e poi rotto è una esagerazione” – allo schiaffo dato a Paolo Virzì – “Mi scrisse una lettera dicendomi che chi andava da Pippo Baudo vestita da sera non era credibile in un ruolo di operaia, di fatto abbiamo litigato” – fino ai rapporti interrotti con la collega Elena Sofia Ricci.

Nancy Brilli, la verità sulla storia con Luca Damiani

Da tempo si vocifera nei corridoi del mondo dello spettacolo di un astio profondo tra Nancy Brilli ed Elena Sofia Ricci.

Tra le due colleghe, l’antipatia deriverebbe dalla frequentazione della prima con il marito della seconda. “Veniva a fare l’amica e ascoltava le mie pene d’amore, parlandomi di un misterioso fidanzato, che solo dopo ho scoperto essere il mio ex marito”, aveva dichiarato la Ricci.

Ma, negli studi della Fagnani, la Brilli ci ha tenuto a fare delle precisazioni a riguardo. “Ex marito! Non vivevano più insieme e parlavano male l’uno dell’altra, non era vero che era la mia migliore amica e poi ho chiesto scusa”, ha fatto sapere.

Infine, l’attrice, ormai lontana da tempo dalle scene, ha motivato l’assenza dal mondo dello spettacolo. “Sono andata a chiedere in Rai e c’era una funzionaria che mi ha detto che le attrici non erano più le belle ragazze degli anni 90, ma erano donne vere. E comunque non ci sono ruoli”, ha raccontato la Brilli, ricordando un episodio risalente a 18 anni fa e certa che la sua presenza in Rai non sia stata più gradita a causa di una persona.

L’ultimo appunto, poi, ha interessato l’autolesionismo che ha praticato in un momento difficile della sua vita. “L’autolesionismo è un modo di alleviare il dolore interno, ci si provocano delle ferite che poi non fanno più male – ha spiegato – .Così si ha come la sensazione di gestire il tuo dolore in tutti i suoi aspetti, esteriore e interiore”.

