L’addio ai voti di Cristina Scuccia non era stato volutamente commentato dalle suore Orsoline che, nelle ultime ore, hanno deciso di rompere il silenzio.

L’intervista rilasciata da Cristina Scuccia – ex suor Cristina – negli studi di Verissimo, ha fatto molto chiacchierare. Divenuta popolare grazie a The Voice, la cantante siciliana ha rivelato di aver abbandonato recentemente il velo dopo un periodo difficile e di lunga riflessione. Le suore Orsoline della Sacra Famiglia, raggiunte da Fanpage, avevano preferito trincerarsi dietro il no comment, lasciando intendere di non essere affatto concordi con le dichiarazioni della ex consorella.

La suore sull’addio al velo di Cristina Scuccia

Dopo essere finite al centro della cronaca rosa, le suore Orsoline di cui Cristina Scuccia faceva parte, hanno scelto di rompere il silenzio sull’argomento.

Il loro no comment sarebbe stato mal interpretato dalla stampa e, tramite una nota ufficiale firmata da Madre Carmela Distefano – Madre Generale delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia – si sono espresse sulla scelta fatta dalla cantante.

“Mi dispiace che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di Cristina – si legge – . Siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino”.

“La sentiremo sempre una nostra sorella e l’accompagneremo con l’affetto e con la preghiera”, ha concluso la Madre Carmela Distefano, sottolineando la vicinanza alla Scuccia nonostante l’addio ai voti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG