Invitata a Montecitorio in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Giulia Salemi ha tenuto un importante discorso.

Il percorso professionale di Giulia Salemi continua ad essere in ascesa. L’influencer, un tempo protagonista di Pechino Express e GF Vip, si è distaccata dall’immagine di semplice personaggio da reality show, per emanciparsi e dimostrare di saper trattare anche argomenti più delicati. Lo ha fatto a Le Iene con un toccante monologo sulle condizioni delle donne in Iran, e lo ha fatto anche ieri, 22 novembre, a Montecitorio dove ha tenuto un lungo discorso sulla violenza contro le donne.

Giulia Salemi: “La violenza sulle donne è violazione dei diritti umani”

Invitata alla Camera dei Deputati in vista del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Salemi ha espresso tutta la sua sensibilità nei confronti di un argomento sempre molto attuale.

Sottolineando come sia importante partire dall’educazione dei più giovani, l’influencer ha spiegato come, nel suo piccolo, provi a sensibilizzare su temi importanti come la violenza contro le donne.

“Quello che noi facciamo oggi è di tenere la luce sulla data del 25 novembre, per ricordare che esiste la violenza sulle donne e che questa violenza va combattuta e non solo in questa giornata, ma tutti i giorni – ha commentato – . Qualche mese fa sono stata invitata a una trasmissione televisiva, Le Iene, per rivolgere in lingua farsi un messaggio alle donne iraniane. Quindi vi prego ora – con tutto il cuore – di non dimenticare quello che sta succedendo in Iran”.

“[…] La violenza contro le donne è probabilmente la più vergognosa violazione dei diritti umani. Non conosce confini geografici, culturali o economici. Finché continuerà non raggiungeremo il progresso nell’uguaglianza, sviluppo e pace”, ha detto ancora Giulia ringraziando la Presidenza della Camera per averla invitata in un contesto che le offre “la possibilità di condividere con il mondo delle Istituzioni il mio pensiero solitamente espresso sui canali social”.

A conclusione della sua esperienza a Montecitorio, Giulia Salemi si è detta molto emozionata per l’opportunità che le è stata concessa dalle istituzioni. L’influencer, poi, ha lanciato un appello a tutti i suoi follower: “La mia voce forse sarà una goccia nel deserto ma preferisco iniziare a parlare piuttosto che tacere e vedere la violenza sulle donne dietro l’angolo. Non voltatevi dall’altra parte”.

