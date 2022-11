Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno sul serio e al dito della nuova compagna del Pupone spunta un anello da 5 carati.

La prima uscita ufficiale di coppia di Francesco Totti e Noemi Bocchi è avvenuta sul red carpet di Dubai. I nuovi fidanzati si sono presentati davanti ai fotografi e gli occhi sono stati puntati tutti sulla flower designer romana che ha preso il posto di Ilary Blasi. Non sono passati inosservati i gioielli super costosi che la Bocchi ha sfoggiato sul tappeto rosso, ma ciò che ha maggiormente fatto chiacchierare è l’anello mostrato dalla donna sui social.

Il regalo di Totti a Noemi: sorgono dubbi

È stata proprio Noemi a sfoggiare orgogliosa un anello a cinque carati indossato all’anulare sinistro. Un chiaro segnale del regalo d’amore fatto da Totti.

Il settimanale Chi, però, ha indagato sul gioiello che il Pupone ha donato alla sua amata, facendo delle scoperte sensazionali. Secondo quanto si legge sul magazine, l’ex calciatore avrebbe ordinato l’anello lo scorso dicembre, quindi molto prima dell’inizio della relazione con Noemi, almeno in base ai tempi raccontati dal diretto interessato.

Il dubbio, dunque, sorge spontaneo: il prezioso, acquistato nella stessa gioielleria in cui Francesco era solito comprare i regali per Ilary Blasi, era già destinato a Noemi o era per la conduttrice Mediaset?

Il rotocalco diretto da Alfonso Signorini pone delle domande dubbiose sulla reale durata della relazione tra l’ex capitano della Roma e la Bocchi.

Totti, come è riuscito in soli otto mesi a “rompere con Ilary dopo vent’anni di matrimonio, a trovare una casa fra Roma nord e il centro dove andare a vivere con Noemi; a festeggiare il compleanno e quello del figlio Cristian con la Bocchi e, adesso, a debuttare sul red carpet dei Globe Soccer Awards”?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG