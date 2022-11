Alessandra Celentano torna a parlare della sua astinenza sessuale e racconta di essere stata insultata per le ultime dichiarazioni. Ma a lei non importa.

Da ben 20 anni Alessandra Celentano è la maestra più temuta – e criticata – di Amici. All’interno della Scuola targata Maria De Filippi è considerata una vera e propria autorità, nonostante lei abbia precisato di avere un “contratto annuale” con il talent show. “Come tutti quanti, non ho il posto fisso, anzi la “sedia fissa”. Anche se mi piace molto questa sedia”, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni.

Alessandra Celentano, l’astinenza e la lite con Maria De Filippi

Intanto, negli ultimi giorni, hanno fatto molto chiacchierare le dichiarazioni di Alessandra Celentano sull’astinenza dal sesso da più di 10 anni.

“Non è una scelta… io non mi sono mai accontentata, figurarsi se mi accontento a 56 anni! – ha sottolineato lei – . Sono molto difficile, sia dal punto di vista fisico sia della personalità, sono stata abituata bene e sono anche troppo seria”.

Proprio queste rivelazioni, però, l’hanno portata ad essere presa di mira da chi sostiene che la sua acidità dipenda proprio da questa condizione di vita.

Ma alla Celentano poco importa. “Se mi sono pentita di questa confessione? Molta gente non ha il coraggio di dire certe cose, io me ne frego – ha fatto sapere – . Alcuni hanno commentato: ‘È così acida perché non fa l’amore’. Lo trovo di una pochezza infinita“.

Infine, la maestra di Amici si è soffermata sul rapporto con il “grande capo” Maria De Filippi, raccontando di aver litigato con lei una sola volta.

“Abbiamo litigato una sola volta. Non ricordo neanche perché ci fosse quella situazione di tensione, quando si lavora ci sono divergenze o incomprensioni, però io sono per i chiarimenti – ha spiegato – […] C’è stato un solo episodio. Sarebbe strano se non succedesse: per me Maria è “il grande capo” e rimarrà sempre il mio capo”.

