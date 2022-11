La maestra di Amici, Alessandra Celentano, ha raccontato a Belve alcune cose intime della sua vita tra cui l’assenza di uomini da molto tempo…

Alessandra Celentano single da 13 anni per scelta, a quanto pare… La professoressa di Amici di Maria De Filippi ha rivelato per la prima volta a Francesca Fagnani nell’intervista del programma Belve in onda questa sera in seconda serata su Rai2, alcuni dettagli inediti della sua vita.

Alessandra Celentano si racconta

“Io casta dalla fine del mio matrimonio? Io sono sempre stata un po’ difficile”, ha esordito Alessandra Celentano raccontando alcuni aspetti decisamente privati della sua vita sentimentale.

“Ma vi spiego: quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli… Quindi capisce che è difficile”, le parole dell’insegnante di ballo. “Cioè, mai avuto uno da più di 13 anni?”, ha quindi rincarato la conduttrice. La Celentano ha ribadito: “Questo è un vero gossip, non lo sa nessuno”.

E infine, a conclusione del botta e risposta tra la maestra la la Fagnani: “Vedrà adesso quante proposte…”.

Riguardo alla maternità mancata: “Mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere”.

Se queste sono le premesse dell’intervista, siamo sicuri che se ne sentiranno ancora delle belle…

Di seguito un post Twitter di Davide Maggio con un’anteprima dell’intervista:

La vera notizia della puntata di #Belve di stasera è che la Celentano non batte chiodo da 13 anni 🤣💪🏻 #castità @francescafagnan https://t.co/mKvJlVQhiI pic.twitter.com/eFZI1v0hFu — Davide Maggio (@davidemaggio) November 8, 2022

