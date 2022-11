Arisa non si nasconde e sui social mostra alcuni trattamenti estetici anti-age in diretta e saluta i fan con “una massima”…

Più che ritocchini si tratta di trattamenti estetici anti-età, ma resta il fatto che Arisa non ha alcun problema a dirlo ai suoi fan e a mostrarsi anche durante alcuni di essi. Nelle ultime stories social su Instagram, infatti, la cantante ha fatto vedere cosa sta facendo al suo volto.

Arisa e i trattamenti anti-età

Arisa

Se nelle scorse ore aveva fatto parlare per uno shooting dall’alto tasso di erotismo, adesso Arisa lo fa mostrandosi nel pieno di alcuni trattamenti al viso anti-età. Non ha alcun timore del giudizio dei fan e, anzi, la cantante ha voluto parlare proprio a loro con grande orgoglio.

“Senza pretese di chissà cosa, ma volersi bene, ogni tanto, ci sta. Poi io mi voglio bene assai e quindi… (ride ndr)”, le parole dell’artista.

La donna non ha mai negato di aver ricorso in passato a qualche ritocchino estetico, come quello alle labbra e sul sul profilo Instagram non è certo la prima volta che si mostra mentre frequenta centri estetici per ricorrere a trattamenti come filler, peeling e altri sistemi anti-age per sentirsi meglio con se stessa e il suo aspetto fisico.

Chissà cosa ne penseranno i suoi fan che, va detto, hanno sempre apprezzato la totale sincerità dell’artista, in ogni campo e quindi probabilmente anche in questo caso le mostreranno il solito affetto.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della cantante che riguarda esclusivamente la musica e il suo percorso da artista:

Riproduzione riservata © 2022 - DG