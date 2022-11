Arisa scatena il web con delle foto in lingerie e con delle parole che invocano il cambiamento da lei avuto negli ultimi anni.

Intimo, autoreggenti e una serie di scatti da lasciare senza parole. Arisa si è scatenata nel suo ultimo post social dove ha condiviso alcune foto di lei in lingerie accompagnate da un lungo messaggio che fa riferimento al suo carattere e il suo cambiamento nel corso degli anni.

Arisa in intimo: le parole

Arisa

“La ragazza di via Pozzillo, in ‘Quella parte di me, che non obbedisce mai a niente’. Sfondo dell’ultima foto lago del Pantano, il mio passeggio da adolescente con la mia best Valeria. Bei tempi, passati”. Inizia così il post social di Arisa con delle foto che la vedono protagonista in lingerie, autoreggenti ma anche con un velo in testa. Il tutto in un total black, sensuale e un pizzico dark.

Nella didascalia al suo post, la cantante ha fatto anche alcune riflessioni: “Comunque io non sono più la donna di queste foto di fine estate. Sono un’altra adesso. Più o meno felice? Chi lo sa(?). Ma adesso sono io, prima mi cercavo, adesso mi sono trovata. Stavo vicina vicina vicina e non riuscivo a vedermi. C’è voluta una casa piccola, un borgo nuovo, tanta solitudine. Ci sono volute tante lacrime, tante preghiere. E chissà quante ancora ce ne vorranno per mantenere il punto per smetterla di dire ‘ci sono anch’io, mi guardi?’. Adesso puoi anche non guardarmi io ci sono lo stesso”.

Un pensiero molto personale e intimo che si chiude con un’ultima riflessione: “Questa è arte, arte antica in tempi moderni, che usa la tecnica d’attenzione più vecchia del mondo e ci riesce sempre. Io però proverei anche con altro, per vedere di nascosto l’effetto che fa. Baci grandi e abbracci a tutti”.

Di seguito il post Instagram della cantante:

