Botta e risposta social tra Chiara Ferragni e un utente che non aveva preso bene alcuni ultimi contenuti della donna sui social.

Sempre al centro dell’attenzione, ancora di più quando si tratta di qualche foto poco poco più “osé”. Parliamo di Chiara Ferragni che in queste ore ha voluto rispondere in modo decisamente particolare ad un suo seguace su Instagram che l’aveva criticata per i sui scatti piccanti che, ogni tanto, compianono sul suo profilo.

Chiara Ferragni, la risposta al fan su Instagram

Chiara Ferragni 2020

Come detto, Chiara Ferragni ha voluto rispondere a modo suo ad un utente su Instagram che non aveva apprezzato, evidentemente, alcuni recenti contenuti in cui la bellissima imprenditrice digitale si era mostrata con pochi abiti. Di recente, infatti, la moglie di Fedez ha iniziato spesso a inserire su Instagram delle foto o dei brevi filmati dove si trova in intimo o con dei look “più spinti”.

Proprio questi hanno portato un utente a scriverle: “Copriti maleducata”. Un commento al quale la stessa Ferragni ha risposto: “Uno viene ad insultarmi nella mia pagina e sarei io la maleducata?”.

Poi, come se non bastasse, ecco anche la storia nella quale ha aggiunto: “Questi sono i commenti ogni volta che posto qualcosa un pelino più sexy. Mi fanno venire la voglia di andare in giro… nuda”.

Una minaccia o una promessa? Staremo a vedere se la bella influencer si spingerà a tanto in qualche modo per confermare, ancora una volta, di poter essere libera di fare ciò che desidera senza sentirsi in difetto e, tantomeno, subire critiche senza una reale motivazione.

Va detto che la biondissima ha ricevuto tantissimo sostegno nel commento in risposta all’utente che l’aveva criticata a conferma dell’ampio pubblico che apprezza tutti i tipi di contenuti che lei pubblica.

Di seguito un recente post Instagram proprio della giovane imprenditrice digitale in intimo:

