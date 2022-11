Fiorello se la ride sui social. Il motivo? Un titolo di giornale, forse, non proprio azzeccato, che riguarda il Papa e Giorgia Meloni…

Mettete un titolo non super indovinato de Il Giornale davanti ad un maestro dell’ironia e dello spettacolo come Fiorello e il gioco è fatto. Ebbene sì, perché è bastato accostare il Papa a Giorgia Meloni per creare una gag super divertente sui social che è diventata virale raccogliendo una valanga di like e commenti.

Fiorello la gag su Papa e Giorgia Meloni

FIORELLO

‘L’Edicola di Fiorello’ è ormai partita e a breve toccherà anche ad ‘Aspettando Viva Rai 2’ che dal 5 dicembre arriverà in diretta in tv sulla seconda rete. Quale occasione migliore, allora, per far parlare di sé se non commentare in modo decisamente divertente un titolone del noto quodiano Il Giornale che accostava Papa Francesco alla neo Premier Giorgia Meloni?

Nella sua rassegna, Fiore è partito subito parlando di attualità e facendo riferimento ad un particolare titolo di una notizia. “Il Papa sta con la Meloni, ma cosa state dicendo? Questo è gossip”, le parole dello showman. “Questa notizia mi ha assolutamente colpito, mi è preso un colpo”.

Sulla sua scrivania, allestita con gli amici del baretto romano, ecco svettare anche due pupazzetti di Papa Francesco e di Giorgia Meloni appunto. “Non vorrei essere blasfemo ma non siamo noi, è il titolo. Il Santo Padre ci perdonerà”.

E ancora commentando, questa volta con maggiore serietà le vicende dell’attualità: “Il presidente del Consiglio è in Egitto, mi raccomando bisogna dire ‘il’ presidente al maschile. Il presidente è andato In Egitto e mentre che c’era il presidente ha visitato la tomba di Cleopatro perché bisogna dire tutto al maschile”.

Di seguito il post Instagram dello showman:

