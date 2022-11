Outfit ‘sofisticato’ anche in famiglia per Belen Rodriguez che ha sfoggiato dei pantaloni dal costo davvero molto elevato.

Sempre al centro dell’attenzione tra tv, gossip e social. Anche questa volta Belen Rodriguez non si smentisce anche se, a dire il vero, in questo caso, lo fa in modo “indiretto”. Il motivo? Un look scelto per stare in famiglia dove spiccano dei pantaloni super costosi…

Belen Rodriguez, il costo dei pantaloni

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram uno scatto in compagnia dei suoi cari con i quali ha trascorso il weekend appena passato. Presente Stefano De Martino ma anche il fatello Jeremias Rodriguez con la fidanzata Deborah Togni, i promessi sposi Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, e anche il papà, Gustavo Rodriguez, dimesso dall’ospedale, insieme alla nipotina Luna Marì. Assenti Santiago e Veronica Cozzani ma la giornata è stata comunque di grande divertimento.

La famiglia pare abbia pranzato alla Locanda La Raia, a Gavi, in Piemonte. Come detto, però, a spiccare è stato il look scelto dalla bella showgirl argentina.

Per questa occasione, infatti, la modella ha optato per un outfit comodo ma allo stesso tempo decisamente “di lusso”.

A prendersi la scela dei pantaloni military che, stando a Gossip e Tv, sono dei pantaloni cargo desert damask in 100% cotone firmati dalla giovane stilista francese Marina Serre. Il prezzo? Una cifra davvero elevata pari a 956 euro!

Si tratterebbe infatti di un capo realizzato con tessuti riciclati di rimanenze con due tasche laterali e altre due tasche cargo sulla gamba. Insomma, anche in famiglia la bellissima showgirl non rinuncia ad un certo stile e ad un certo livello di abbigliamento. Non un qualcosa alla portata di tutti.

Di seguito il post Instagram dell’argentina in compagnia della sorella Cecilia dove è possibile vedere bene i pantaloni in questione e anche i tanti commenti ricevuti:

