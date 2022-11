Potrebbero esserci delle sorprese nella prossima puntata del GF Vip. Sembra che Antonella Fiordelisi subirà un provvedimento. Cosa è successo.

Nuova settimana, nuova puntata del GF Vip. Questa sera potrebbero esserci delle novità, non tutte positive. Infatti, per una sorpresa in arrivo per Alberto, potrebbe essercene una, decisamente negativa, anche per Antonella Fiordelisi…

GF Vip, provvedimento per Antonella Fiordelisi?

Antonella Fiordelisi

Sebbene le uniche conferme relativamente alle sorprese di questa sera arrivino solo per quanto concerne Alberto, al GF Vip potrebbero essercene anche altre. In tal senso, si rumoreggia a proposito di un provvedimento che verrà preso ai danni di Antonella Fiordelisi.

L’indiscrezione è arrivata nelle ultime ore con le parole della conduttrice Federica Panicucci che, nella chiusuara della puntata di Mattino Cinque di oggi, si è lasciata andare ad alcune affermazioni: “Una sorpresa molto piacevole per Alberto”. Ma anche: “Una sorpresa molto poco piacevole per Antonella Fiordelisi…”.

Di cosa si tratta? Cosa è successo? Molto probabile che la produzione o magari Alfonsi Signorini stesso possa agire dopo alcune parole della ragazza ai danni di Oriana, neo entrata nella Casa. La Fiordelisi, infatti, si era lasciata andare a frasi dure come: “La uccido”, “Non la sopporto”, “La distruggo”.

Insomma. Non certo dei complimenti. Da capire se e quale potrà essere la punizione. Si va da una nomination d’ufficio o, addirittura, alla pista del televoto flash dove saranno i telespettatori a decidere se tenerla dentro la Casa o meno.

Un’altra pista sottolineata da qualche utente social è anche quella di un possibile confronto con Alex Nuccetelli dopo le dichiarazioni su Totti, anche se in questo caso, visto la delicatezza dell’argomento, è possibile sia più valide le prime ipotesi.

Di seguito il recente post Instagram del Grande Fratello in vista della puntata odierna:

