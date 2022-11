Domenica 6 novembre è andata in onda l’ultima puntata della seconda stagione, niente paura però: Mina Settembre 3.

La prima stagione aveva immediatamente conquistato il pubblico di Rai 1, la seconda ha avuto un successo altrettanto grande, la notizia che Mina Settembre 3 si farà è quindi quasi scontata. E’ comunque una notizia che il pubblico di Rai 1 attendeva dopo che domenica 6 novembre è andata in onda l’ultima puntata della seconda stagione il cui finale, tra l’altro, è aperto – con la protagonista che scopre che la madre è malata e non è in crociera – e prelude a una continuazione della serie TV. Vediamo allora tutto quello che finora sappiamo riguardo a Mina Settembre 3.

Mina Settembre 3: quando esce in TV

Ad annunciare l’uscita di Mina Settembre 3 è stato lo sceneggiatore, Fabrizio Cestaro, in un’intervista rilasciata a Fanpage. “Posso dire che, a differenza della precedente stagione, a tutte le domande ci sarà una risposta. Stavolta non abbiamo lasciato nulla in sospeso. Si arriverà a dei punti fermi, delle storie si chiuderanno. Ovviamente, poi, ci sarà anche un rilancio che rimanderà alla terza stagione” ha dichiarato.

Serena Rossi

Ma quando esce Mina Settembre 3? Per vedere i nuovi episodi della fiction con protagonista Serena Rossi bisognerà attendere il 2024, anche se una data precisa di uscita delle nuove puntate su Rai 1 non c’è ancora.

Mina Settembre 3: anticipazioni e cast

La novità principale per quanto riguarda Mina Settembre 3 dovrebbe riguardare il nuovo di episodi: non più 12, divisi in 6 puntate, ma 8 suddivisi in 4 puntate. La nuova stagione dovrebbe quindi essere più corta rispetto alle precedenti.

Per quanto riguarda il cast ritroveremo invece tutti i protagonisti principali, da Serena Rossi a Giorgio Pasotti, passando per Giuseppe Zeno e Marisa Laurito. Per quanto riguarda le anticipazioni sulla trama bisogna invece ancora attendere.

