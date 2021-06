Se siete amanti dei misteri e dei gialli: ecco quali serie TV di questo genere dovete assolutamente vedere.

Il genere giallo è uno dei più amati sia per quanto riguarda la letteratura, sia per quel che riguarda il cinema e le serie TV. Se siete anche voi appassionati di misteri da risolvere, se vi piace mettervi nei panni dei detective per risolvere i vari casi ecco quali sono le serie TV e i telefilm gialli che vi consigliamo di vedere se non lo avete ancora fatto.

Serie TV: i gialli da vedere

Poirot: quando si parla questo genere di serie TV, di giallo poliziesco, non si può non citare il commissario Hercule Poirot. Nato dalla penna di Agatha Christie, è stato a lungo interpreta da David Suchet. Gli episodi delle varie stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video.

La Signora in giallo: restando sui grandi classici dei telefilm in giallo, non si può non citare la serie TV con protagonista Angela Lansbury nei panni della scrittrice Jessica Fletcher. Le sue indagini per anni hanno appassionato milioni e milioni di spettatori in tutto il mondo.

Angela Lansbury

I segreti di Twin Peaks: altra serie TV diventata un grande classico. La storia ha inizio con la scomparsa di una ragazza di nome Laura Palmer che abita in una cittadina di nome Twin Peaks in cui tutti sembrano avere segreti da nascondere.

Sherlock: il protagonista, come suggerisce il titolo, è il più celebre investigatore del mondo: Sherlock Holmes. A interpretarlo è Benedict Cumberbatch: in ogni puntata c’è un novo caso da risolvere, sempre tratto dai romanzi di Arthur Conan Doyle.

Castle: il protagonista uno scrittore di gialli che viene contattato dalla polizia di New York per un caso di omicidio molto simile a quello descritto in un suo romanzo. Lo scrittore affianca così le forze dell’ordine nelle indagini per risolvere l’intricato caso.