La scelta di Maria è film che racconta la vera storia del Milite Ignoto tumulato il 4 novembre del 1921 all’Altare della Patria.

Il 4 novembre del 1921 a Roma si è tenuta la più grande celebrazione patriottica della storia d’Italia: al Vittoriano fu tumulato la salma del Milite Ignoto, un soldato italiano morto durante la prima guerra italiana la cui identità è sconosciuta che rappresenta tutti i soldati italiani morti in guerra. La storia è stata raccontata dal film La scelta di Maria, in onda il 4 novembre del 2021 a 100 anni da quell’evento in prima serata su Rai 1 (ma disponibile anche in streaming su Rai Play).

La scelta di Maria: la storia vera

Nel 1920, a circa due anni dalla fine della Prima guerra mondiale, fu approvata la proposta del colonnello Giulio Douhet di seppellire a Roma, al Pantheon, un soldato italiano caduto nella Grande Guerra la cui entità fosse sconosciuta. Successivamente, nel 1921, fu scelta di tumulare la salma all’Altare della Patria del Vittoriano.

Fu composta una speciale commissione incaricata di trovare le salme di undici soldati italiani caduti al fronte che non avessero alcun segno di riconoscimento. Le undici salme furono poi riunite nella basilica di Aquileia, in bare tutte identiche.

Il 28 ottobre del 1921, di fronte a rappresentati delle istituzioni, di ex combattenti, di madri e vedove dei caduti, Maria Maddalena Blasizza in Bergamas scelse la bara del Milite Ignoto che pochi giorni dopo sarebbe stata tumulata al Vittoriano.

Chi era Maria Maddalena Blasizza in Bergamas

Maria Maddalena Blasizza era la madre di Antonio Bergamas, un maestro elementare di Gradisca d’Isonzo (all’epoca parte dell’Impero austro-ungarico) che nel 1914 disertò dalla chiamata alle armi dell’esercito austroungarico e si arruolò come volontario nell’esercito italiano con il falso nome di Antonio Bontempelli.

Morì nel corso di un combattimento sul monte Cimone di Marcesina il 16 giugno del 1916, su seppellito al cimitero dei guerra di Marcesina che venne però in seguito distrutto dai bombardamenti. Antonio Bergamas e i suoi compagni risultarono quindi dispersi.

La scelta di Maria: il cast del film

La scelta di Maria è diretto da Francesco Micciché, a interpretare il ruolo di Maria Bergamas, la protagonista principale dell’opera, è Sonia Bergamasco. Gli altri due ruoli principali sono quelli del Ministro della Guerra Luigi Gasparotto impersonato da Cesare Bocci e quello del tenente Augusto Tognasso, interpretato da Alessio Vassallo.

Nel cast di La scelta di Maria troviamo anche Alessia Franchin, Valentina Munafò, Carla Manzon, Marco Maria Casazza, Massimo Sangermano e Federico Pieri.