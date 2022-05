Ecco dove vedere in streaming Diabolik, il film con protagonisti Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea.

Uno dei personaggi dei fumetti più amati, soprattutto in Italia, è senza ombra di dubbio Diabolik. Proprio il celebre ladro e la sua affascinante compagna Eva Kant sono stati i protagonisti del film dei Manetti Bros dal titolo, ovviamente, Diabolik. La pellicola, sin dal momento della sua uscita nelle sale cinematografiche ha avuto un ottimo successo. Nel caso in cui ve lo siate persi al cinema e vogliate recuperarlo, potete farlo grazie a varie piattaforme streaming: quali sono quelle che lo trasmettono? Vediamolo insieme.

Dove vedere in streaming Diabolik?

Tra le varie piattaforme in cui è possibile vedere Diabolik in streaming c’è anche Amazon Prime Video. Attenzione però: il film dei Manetti Bross non è incluso nel classico abbonamento ad Amazon Prime, può però essere noleggiato (a 4,99 euro) o acquistato (a 9,99 euro) e essere visto all’interno della piattaforma.

LUCA MARINELLI

Oltre che su Amazon Prime Video, Diabolik può essere visti anche sul altre celebri piattaforme streaming come Chili, Rakuten TV e anche Now Tv: anche in tutte queste piattaforme il film è disponibile solamente a noleggio o acquistandolo. E dove vedere Diabolik in streaming gratis? Purtroppo al momento non c’è nessuna piattaforma di streaming gratuita legale che trasmette il film.

Diabolik: il cast e la trama del film

A vestire i panni del protagonista, Diabolik, è Luca Marinelli, mentre la bella e affascinante Eva Kant è impersonata da Miriam Leone. Nel cast del film troviamo poi anche Valerio Mastandrea, che interpreta il ruolo dell’ispettore Ginkio.

La trama del film è ambientata nelle città immaginari di Clerville e Ghenf (città nelle quali si svolgono molte avventure del ladro e che chi ha letto i fumetti conosce molto bene), le location di Diabolik sono tutte in Italia.

