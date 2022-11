Serena Autieri vive un matrimonio molto felice e anche grazie all’arrivo di sua figlia le cose sono andate sempre per il meglio.

Un amore immenso per sua figlia e anche un rapporto, sempre migliore e consolidato con suo marito. Serena Autieri si racconta a Gente e spiega come la nascita della sua Giulia sia stata di fondamentale importanza anche per la relazione con il compagno Enrico Griselli.

Serena Autieri, il matrimonio e la figlia

Serena Autieri

“Noi tre siamo una cosa sola e insieme diamo il meglio”. Parte da questa premessa Serena Autieri per raccontare il suo mondo, la sua famiglia, suo marito e la sua piccola Giulia. “Non possiamo stare lontani troppo tempo”. Nonostante il lavoro, la donna spiega come il tempo per i suoi cari ci sia sempre: “Sono diventata brava a scovare coincidenze tra treni impensabili, compresi viaggi notturni per raggiungere casa per qualche ora. Quando diventa complicato tengo Giulia con me e segue la scuola a distanza”.

Proprio sull’arrivo di Giulia, ormai 9 anni fa, la Autieri ha raccontato: “Ha rafforzato ancora di più quello che univa me ed Enrico. Posso dire che è la cosa più bella che abbia fatto, l’orgoglio più grande. Penso che vederla crescere giorno dopo giorno e l’amore per mio marito mi abbiano resa una persona migliore: mi hanno infuso sicurezza, consapevolezza. Con loro ho costruito un nido dal quale ricavare stabilità e forza. Ho questo esempio nella mia famiglia d’origine: papà ha sempre messo gli affetti al centro di tutto. Io tendo a quell’armonia”.

E a proposito del matrimonio con Griselli e dell’amore tra loro: “Sin dal primo momento ho capito che eravamo fati per stare insieme. Che era solido, di valori sani, un tipo risolto, insomma che non doveva dimostrare di essere quello che non era per fare colpo”.

Di seguito un post Instagram dell’attrice proprio sull’intervista:

