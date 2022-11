Caos attorno a Ginevra Lamborghini per un’uscita infelice che fa riferimento a Chernobyl. La ragazza ha fatto un paragone che non è piaciuto.

Dopo il caso di bullismo al GF Vip ai danni di Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini torna a far parlare di sé e lo fa, purtroppo, con un altro episodio che sarebbe stato decisamente evitabile. Un paragone che non è piaciuto agli utenti social e che la mette, ancora, in una brutta situazione…

Ginevra Lamborghini e il paragone social (poi rimosso)

Ginevra Lamborghini

Come detto, Ginevra Lamborghini si è messa in una posizione decisamente scomoda facendo un paragone piuttosto fuoriluogo. La ragazza, infatti, ha paragonato le critiche e gli attacchi che riceve di continuo via social a quanto accaduto nella strage della centrale di Chernobyl.

La donna ha scritto in una storia su Instagram: “Twernobyl”, con tanto di foto in bianco e nero del disastro nucleare, accompagnata da un suo selfie che la ritrae pensierosa e stufa. Molti utenti su Twitter l’hanno accusata di aver ironizzato su una tragedia toccando la sensibilità di molti. Una gaffe in piena regola che l’ha messa ancora di più nella bufera e costretta anche a dare delle spiegazioni che, però, non hanno convinto.

“Comunque ragazzi ci tengo a precisare che Twernobyl è rivolto agli hater tossici e ovviamente non al fandom. Lo davo per scontato ma evidentemente non mi sono spiegata bene”. Parole che non bastano, però, per rendere meno grave il paragone. Ecco perché sono in tanti quelli che chiedono dei provvedimenti anche ad Alfonso Signorini e al GF Vip chiedendo che la donna non venga più invitata in trasmissione. Dopo il caso di bullismo, ora, anche questa caduta di stile che, secondo molti, non deve essere perdonata.

Di seguito un post Twitter di un utente a cui non è sfuggita “l’uscita” della Lamborghini:

