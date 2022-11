Aurora Ramazzotti più bella che mai anche in gravidanza. Foto in bikini per la giovane con il primo pancino che piace ai fan…

Aurora Ramazzotti più bella che mai sui social. In queste ore la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato alcuni scatti di una vacanza in montagna in compagnia del suo Goffredo Cerza. Tra questi, anche una foto in bikini dove viene sottolineato anche il pancino…

Aurora Ramazzotti, la foto in bikini

Aurora Ramazzotti

La 26enne è ufficialmente entrata nel sesto mese di gravidanza ma non disdegna di pubblicare una serie di foto tra cui anche una in bikini. Aurora Ramazzotti si è mostrata con un costume blu che ne ha messo in risalto le forme dovute appunto alla dolce attesa.

Nel post Instagram, la showgirl ha mostrato quella che è stata una rigenerante vacanza di coppia in montagna con il suo Goffredo.

Spa, passeggiate nel bosco e tanto, tantissimo amore prima dell’arrivo in famiglia del piccolo bebè.

“Rigenerati d’amore al 100%”, le parole che accompagnano la serie di foto di Aurora. Gli scatti, come anticipato, mostrano il lussuoso resort Borgo Eibn Mountain Lodge, immerso nel paesaggio da sogno delle Alpi friulane.

I fan, però, si sono concentrati in modo particolare sullo scatto che la vede protagonista col due pezzi blu elettrico. “Sei bellissima”, “Le forme della gravidanza”, “Sei ancora più bella Auri”. Alcuni dei commenti ricevuti dalla ragazza che, non lo diciamo tanto per, è davvero più bella e solare che mai. Gli effetti positivi della dolce attesa e del diventare, molto presto, mamma.

Di seguito il post Instagram della donna con una serie di scatti della piccola vacanza in compagnia del suo Goffredo dove è possibile apprezzare i luoghi da loro visitati ma anche leggere i commenti dei fan molto carini verso entrambi i componenti della coppia:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG