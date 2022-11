La cantante Levante si è sfogata sui social dopo essere rimasta fuori dall’ospedale dopo aver portato sua figlia. Cosa è successo.

Piccola disavventura per Levante, cantante molto apprezzata nel panorama della musica italiana e non solo. Claudia Lagona, questo il vero nome dell’artista, ha raccontato tutto via social spiegando la paura per sua figlia, portata in ospedale, e sfogandosi per una situazione che non le è affatto piaciuta ma che comprende.

Levante e l’episodio all’ospedale

Levante

Levante era tornata a Torino per una serie di eventi legati al mondo della musica. Lei, molto legata alla città piemontese, è però incappata in una piccola disavventura. “Nulla di grave”, ha tenuto a precisare con una storia social su Instagram fuori dall’Ospedale Regina Margherita. “Nulla di grave, siamo qui per un controllo per una tosse che non ci piace”, le parole in riferimento alla salute della figlia.

Una spiegazione che ha poi lasciato spazio ad una polemica sulla decisione di far entrare una sola persona nel pronto soccorso. “Come al solito si resta fuori, uno dei due resta fuori. So che sono le regole però soprattutto quando sono così piccoli non è bello. I genitori sono due, se ci sono. E se ci sono e sono due è bene che entrino entrambi. Capisco i medici che mi stanno scrivendo e dicono ‘intasate gli ospedali’, ‘non c’era bisogno che andaste lì’, ‘potevate aspettare il pediatra’. No perché non aspetto il pediatra con molta paura quando la propria figlia sta male”.

Non avendo poi dato ulteriori aggiornamenti fino ad ora via social, molto probabile che, per fortuna, la situazione legata alla sua piccola non sia stata davvero grave come lei stessa aveva anticipato. Resta solo lo spavento e la piccola arrabbiatura per l’ingresso limitato alla struttura ospedaliera.

Di seguito un recente post Instagram della cantante:

