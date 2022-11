Confidenze social tra fan e Ginevra Lamborghini nel corso di una diretta. La ragazza ha raccontato qualche aspetto delle sue relazioni…

Si torna a parlare di Ginevra Lamborghini e, questa volta, non per qualche vicenda legata all’edizione di quest’anno del GF Vip. La ragazza, infatti, nel corso di una diretta su Instagram, ha parlato delle sue relazioni private con uomini ma anche con le donne…

Ginevra Lamborghini e i rapporti con uomini e donne

Ginevra Lamborghini

Come anticipato, Ginevra Lamborghini si è lasciata andare a delle confidenze piuttosto intime sulla sua vita privata. In particolare sui rapporti avuti con gli uomini ma anche con le donne. Hanno destato particolare curiosità alcune sue risposte ai fan.

“Darmi alle donne? Vabbè, abbiamo dato, abbiamo dato”, le parole della giovane. “È che le donne sono pazze, va a finire che mi diventano i capelli bianchi in pochissimo tempo appena riprendo il discorso donne. Con i maschi è più facile perché i maschi sono basici, sono starter pack”, ha spiegato ancora la Lamborghini con fare simpatico e “biricchino”.

L’ex concorrente del GF Vip ha poi lasciato intendere che sarebbe interessata ad una vippona ancora dentro la casa e lo ha fatto rispondendo ad alcuni messaggi che le stavano arrivando durante la diretta.

Infatti, a chi le chiedeva di Di Nikita Pelizon, modella che sembra aver fatto breccia nel suo cuore, Ginevra ha risposto: “Nikita mi aspetta? Amore, piccolina! Ecco… No, sto zitta…”. Una frase non portata a termine e che lascia pensare a qualcosa di più anche se, le sue precedenti parole hanno ben spiegato come con le donne, almeno fino ad ora, abbia deciso di “chiudere” in termini di relazioni. Staremo a vedere se ci saranno degli sviluppi in tal senso.

Di seguito il post Twitter di un utente che ha ripreso la diretta social della donna con le sue dichiarazioni:

SCUSA GINEVRA COSA VOLEVI DIRE ALLA FINE SU NIKITA??#nikevra



pic.twitter.com/QGLQ6BvprY — mics⁵⁵/¹⁶ 🇦🇷 asllanismo (@tinyvillanelle) November 7, 2022

