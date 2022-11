Ilary Blasi torna sui social e “cambia” look: a destare curiosità, anche il cambio di anello con il definitivo abbandono della fede nuziale.

Nelle scorse ore era stata pizzicata a cena con un uomo misterioso, adesso Ilary Blasi torna a far parlare con una serie di stories su Instagram nelle quali mostra a tutti una sorta di cambio look ma anche una particolare scelta dove prima c’era… la fede nuziale.

Ilary Blasi: cambio look e nuovo anello…

Ilary Blasi

Ilary Blasi rinnova il proprio look e lo mostra con fare deciso sui social. La bella conduttrice fa parlare di sé, questa volta, non per le ormai note vicende post separazione con Francesco Totti, ma per motivi ben più “soft” anche se non manca un riferimento “all’amore”.

La conduttrice si è mostrata nelle ultime storie Instagram con degli occhiali da vista. Nella settimana in cui incontrerà l’ex marito Francesco Totti in tribunale per la prima volta, la showgirl ha fatto vedere il nuovo look con degli occhiali da vista: una montatura che resta decisamente glamour.

La Blasi si è messa in posa davanti allo specchio facendo vedere ai fan i suoi nuovi occhiali da vista. Una novità visto che di solito la si vede quasi esclusivamente con occhiali da sole.

Ma non è tutto. Infatti, tra le stories odierna, è spuntato anche un altro dettaglio. Quale? Ilary ha mostrato la mano dove prima portava la fede. Oltre al nuovo look delle unghie, infatti, è stato possibile vedere un nuovo anello, anzi, un set di ben quattro anelli indossati su tutte le dita, fatta eccezione per il mignolo. La stessa donna dello spettacolo ha commentato la sua storia con un “Grrr”. Un ruggito tutto da interpretare…

Di seguito, invece, quello che risulta essere il suo ultimo post su Instagram e che risale agli inizi di ottobre:

