Il retroscena raccontato da Fedez a proposito di un contatto (quasi) avuto con Elon Musk nel periodo della pandemia di Covid.

Curioso aneddoto relativo al periodo di pandemia di Covid raccontato da Fedez nel corso dell’ultima puntata del famoso podcast ‘Muschio Selvaggio’. Nell’episodio 103 ‘Nella simulazione con Jakidale’, il rapper ha spiegato come sia stato contattato per conto di Elon Musk “al posto” del Ministro degli Esteri.

Il racconto di Fedez

Fedez

“Sono arrivato a tanto così da avere un rapporto con Elon Musk”, ha esordito Fedez nel corso del podcast. Poi ha aggiunto: “Durante la pandemia, sono stato contattato dalla moglie del fratello di Musk. Perché anche il fratello è ricchissimo. Ha catene di fast food o ristoranti, sta più nel mondo della ristorazione diciamo. Loro volevano donare, cioè Elon Musk voleva donare dei respiratori durante la pandemia, delle macchine, dei macchinari, e aveva mandato in esplorazione il fratello con sua moglie per vedere quale Paese era più meritevole o aveva più bisogno”.

“Ecco, al posto che contattare il Ministro degli Esteri italiano, loro hanno contattato me/noi”, ha detto l’artista.

Proseguendo il suo racconto, il rapper ha aggiunto: “Mi hanno mandato dei questionari da far compilare agli ospedali. Io ci ho provato, ma ad un certo punto ho chiamato il Ministro degli Esteri e gli ho detto: ‘zio, fai il tuo lavoro’. Ovviamente i respiratori non ce li hanno mai dati, non sono mai arrivati in Italia, non li hanno dati all’Italia”.

Ancora su Musk: “Certi suoi comportamenti fanno un po’ girare. Quando vuoi aiutare con la rete per l’Ucraina, ok bene ci sta. Ma quando dici che vuoi prendere a pugni Putin no, dai. Quelle sono americanate che mi fanno girare”.

Ad ogni modo, nel corso della puntata del podcast, tutti i partecipanti hanno invitato l’imprenditore a partecipare in futuro. Chissà se accetterà…

Di seguito il post Instagram di Muschio Selvaggio:

Riproduzione riservata © 2022 - DG