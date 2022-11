Nel corso della quindicesima puntata del Gf Vip Pamela Prati è apparsa un po’ indispettita tanto da minacciare l’uscita dalla casa.

Occhi cupi e broncio: così Pamela Prati è apparsa nel corso dell’ultima diretta con il Grande Fratello Vip. La showgirl del Bagaglino, solita mostrarsi con il sorriso davanti alle telecamere, non è riuscita a nascondere l’insofferenza provata nel corso dell’appuntamento di ieri, 7 novembre, su Canale 5. Così, al momento delle nomination, non ha esitato a palesare tutto il suo malessere ad Alfonso Signorini, reo di non averla salutata o calcolata per l’intera diretta.

Pamela Prati furiosa: cosa è successo

Le poche – o quasi nulle – attenzioni che Alfonso Signorini le ha dedicato a causa di altri argomenti su cui si sono concentrate le telecamere del Gf Vip, hanno scatenato la furia di Pamela Prati.

“Spero di andare a casa, avete di meglio voi. Neanche mi avete salutato stasera”, ha commentato stizzita, mentre il conduttore le faceva notare che “non è che posso salutare tutti, se io salutassi tutti e 20 i concorrenti avrei già chiuso il primo blocco del programma”.

“Mai una gentilezza nei miei confronti”, si è ancora lamentata la Prati a cui, però, è spuntato il sorriso quando ha avuto modo di scambiare due parole con Marco Bellavia: “Ci vediamo fuori, aspettami! Vorrei vederti”.

