Antonella Fiordelisi ha ritrovato nella casa del Gf Vip l’ex fidanzato, Gianluca Benincasa, ma il padre di lei non ha preso bene il confronto.

Era già nell’aria il faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa che, negli ultimi giorni, aveva dichiarato che il rapporto con la concorrente del Gf Vip è stato messo in stand by. All’ingresso del giovane in casa, l’influencer ha mostrato un evidente imbarazzo, aumentato in seguito alle esternazioni di Gianluca che, senza mezzi termini, si è detto ancora innamorato di lei e certo che il sentimento venga ricambiato nonostante qualcuno (il padre di Antonella) cerchi di ostacolare il loro rapporto.

Gianluca, dichiarazione d’amore ad Antonella

“Ci siamo lasciati a giugno, abbiamo mantenuto il nostro legame, i sentimenti non si frenano con un pulsante – ha detto Benincasa – . Lei lo sa che io sono innamorato di lei, come sono convinto che lei lo sia di me. Ci siamo lasciati perché volevo che facesse la sua avventura senza intoppi. Ho fatto la mia vita, sono stato un mese e mezzo fermo, senza dire nulla, mi sono stato zitto, ho sofferto dentro. Mi sono ritrovato persone che hanno infangato la nostra storia”.

Antonella, emozionata e un po’ in imbarazzo, si è detta ancora legata a lui, ma certa di non esserne innamorata nonostante rivederlo le abbia fatto un certo effetto.

“Lui è stato il mio migliore amico poi c’è stato un trasporto e ci siamo fidanzati. Pubblicavo poco con lui, a giugno ci siamo separati perché ero convinta che da parte mia ci fosse più bene che altro – ha spiegato lei – . Anche io ero innamorata di lui, io non fingo, è una persona che non vorrei mai perdere ma non sono innamorata di lui”.

Intanto, dal divano di casa, il padre di Antonella Fiordelisi commentava adirato sui social l’incontro tra la figlia e Benincasa. Dopo aver minacciato di tenerlo lontano da lei, il signor Stefano ha sbottato definendo il giovane un “pazzo”.

