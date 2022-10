La storia tra Antonella Fiordelisi e il suo ex fidanzato, Gianluca Benincasa, non è finita. Lo ha detto l’uomo rivelando alcuni retroscena.

Sta partecipando al GF Vip ed è sicuramente tra i personaggi più in evidenza di questa edizione. Parliamo di Antonella Fiordelisi che in queste ore ha fatto discutere per alcune frasi su Francesco Totti ma che adesso torna al centro di rumors per quanto dichiarato a Fanpage.it dal suo ex fidanzato Gianluca Benincasa.

Antonella Fiordelisi, le parole dell’ex fidanzato

Antonella Fiordelisi

Il ragazzo ha parlato del suo rapporto con Antonella Fiordelisi rivelando che, in realtà, la loro storia d’amore non è affatto terminata nonostante la ragazza si stia rapportando in modo abbastanza intimo con Edoardo Donnamaria.

“Ci eravamo dati una pausa così che potesse viversi a pieno la sua esperienza, ma i sentimenti non si spengono da un giorno all’altro. È mancato del tutto il rispetto nei miei confronti. Sono passato per stupido, ci ho perso la faccia. Non ho aperto bocca nonostante fossi innamorato e mi abbia fatto male vederla tra le braccia di un altro, ma ora voglio raccontare come sono andate davvero le cose”, ha spiegato Gianluca.

Entrando poi nel dettaglio di tali dichiarazioni: “Non abbiamo mai smesso di frequentarci, abbiamo passato l’estate insieme, ma quando ha deciso di partecipare al GFVip abbiamo deciso di prenderci una pausa, così che lei potesse viversi a pieno la sua esperienza. Avevamo entrambi paura di soffrire. Ci siamo detti che una volta uscita ne avremmo riparlato, ma ci siamo lasciati da innamorati. Il nostro rapporto non è mai stato realmente chiuso”.

Come detto, però, la Fiordelisi si è avvicinata molto a Edoardo Donnamaria, una situazione che Gianluca non ha preso affatto bene: “È stato il mese e mezzo più brutto della mia vita. Non ho mai aperto bocca nonostante fossi innamorato e mi facesse male vederla tra le braccia di un altro. Ho smosso i voti di mezza Italia per aiutarla a risultare la preferita. Mi sono sentito uno stupido agli occhi di chi ci conosce, sapevano che doveva trattarsi di una pausa di riflessione… Invece anche sui social sono passato per il “cornuto” di turno. Quasi non riuscivo ad uscire di casa dalla vergogna”.

Staremo a vedere se ci saranno novità nel loro rapporto.

Di seguito un recente post Instagram della Fiordelisi:

